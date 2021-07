Festi’Folk Lambesc, 13 août 2021-13 août 2021, Lambesc.

Festi’Folk 2021-08-13 – 2021-08-15

Lambesc Bouches-du-Rhône

En août 1970, à Lambesc, s’est tenu le premier festival de musique folk en France, devant un public d’un millier de personnes, en présence du musicien Alan Stivell.

Depuis 2009, le Comité Officiel des Fêtes de Lambesc (COFALS) a réintroduit cet événement au plein cœur

de l’été et au plein cœur de la Ville, sur une place ombragée et entourée de monuments historiques



Vendredi 13 Août

19 heures : Animation enfants avec Cire tes Souliers

20 heures : Concert de Bargainatt

22 heures : Concert de Cire tes Souliers

Samedi 14 Août

19 heures : Animation enfants avec Pascale et Emmanuelle

19 heures 45: Concert de Carpe Diem

20 heures 30 : Concert de la Malle aux Arts

22 heures : Concert du duo AYMES – MAQUET

Dimanche 15 Août

20 heures : Concert des Cazellots

22 heures : Concert de LUMBRETS



Les trois jours initiation à la danse avec les groupes invités

L’après-midi vers 17 heures sous la Halle Paysanne

Place des Etats Généraux

festival de musique LAMBESC en folk 13, 14 et 15 août

+33 6 70 97 07 42 http://klubasso.fr/cofals

dernière mise à jour : 2021-07-01 par