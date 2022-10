Festi’Folk, 23 juin 2023, .

L’ensemble AMA ZEBRA est une troupe jeune pleine d’énergie, un spectacle rempli d’émotions, à vous couper le souffle.Leur performance dégage la joie de vivre du peuple sud-africain, une puissance inimaginable. Le spectateur est transposé dans un autre monde : une véritable escale musicale et dansante parmi les différentes tribus de ce pays. Le groupe AMA ZEBRA est originaire de la province du Kwazulu-Natal, plus précisément de la ville de Durban. le groupe AMA ZEBRA DANCE vient d’être couronné dans la compétition South Africa’s Got Talent en 2017. Il vous présente des danses traditionnelles aux accents modernes. Ce sont des danses représentant des rites de transition, des célébrations ou des moments festifs. Ils se caractérisent par le rythme intense des pieds et des jambes et par la souplesse des hanches. Prenez note sur vos agenda… et retrouvez-les le vendredi 23 juin pour un voyage au pays du folklore Sud-Africain.

