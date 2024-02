FESTIFOIRE Mas-Cabardès, dimanche 19 mai 2024.

FESTIFOIRE Mas-Cabardès Aude

La Festifoire quezako ? C’est une foire printanière qui a pour but de créer une animation dans le Cabardès, un moment de partage et de convivialité dans la bonne humeur. La Festifoire regroupe chaque année plus de 30 exposants (artisans, producteurs, créateurs…) sur toute une jourée, avec de nombreuses animations (animations musicales, course aux canards dans l’Orbiel, pesée du jambon…) D’années en années, ce rassemblement n’a de cesse de s’agrandir, pour notre plus grande joie.

Et cette année encore nous comptons sur la présence d’un maximum d’artisans, créateurs, commerçants et producteurs, sans qui cet événement n’aurait la même valeur.

Venez rencontrer les producteurs, artisans et créateurs de la Montagne Noire au cours de cette journée festive et découvrir leurs métiers et produits !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 09:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Mas-Cabardès 11380 Aude Occitanie lousfestejairesdalmas@hotmail.com

L’événement FESTIFOIRE Mas-Cabardès a été mis à jour le 2024-02-15 par A.D.T. de l’Aude / OT Montagne Noire