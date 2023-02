Festifavs 2023 Salle polyvalente Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Riec-sur-Bélon Expo engins et village 39-45 – Saut de prachutistes

Motos et véhicules US – Stand airsoft

Barbier – Concours de bras de fer – Foodtrucks

Exposants DJ Nequam aux platines Organisé par Festifavs & FAVS festifavs.favs@gmail.com

