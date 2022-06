Festi’famille Beinheim Beinheim Catégories d’évènement: 67930

Beinheim 67930 Beinheim Fête foraine où vous pourrez retrouver différentes attractions telles que le village des enfants, des danses et spectacles, des structures gonflables, des jeux d’adresse, des jeux en bois, du maquillage, etc. De 16h à 17h, vous pourrez profiter de la venue de Stitch et Sonic qui sera suivie d’un spectacle de magie, de 18h à 19h, interprété par Julien Boissier (magicien professionnel). Buvette et restauration (grillades) par la Société Sportive de Beinheim. Action solidaire en faveur des Restos du Cœur.

