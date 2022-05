Festi’Donjon Bours Bours Catégorie d’évènement: Bours

Festi’Donjon Bours, 27 août 2022, Bours. Festi’Donjon 29 rue de l’Eglise Bours

2022-08-27 – 2022-08-27

29 rue de l’Eglise Bours Pas-de-Calais Bours Le Festi’Donjon rebranche les amplis pour sa deuxième édition, au Donjon de Bours ! donjon@ternoiscom.fr +33 3 66 32 24 03 http://www.donjondebours.fr/ Le Festi’Donjon rebranche les amplis pour sa deuxième édition, au Donjon de Bours ! 29 rue de l’Eglise Bours

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégorie d’évènement: Bours Autres Lieu Bours Adresse 29 rue de l'Eglise Ville Bours lieuville 29 rue de l'Eglise Bours

Bours Bours https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bours/

Festi’Donjon Bours 2022-08-27 was last modified: by Festi’Donjon Bours Bours 27 août 2022

Bours