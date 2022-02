Festi’danse Andernos-les-Bains, 12 mars 2022, Andernos-les-Bains. Festi’danse Andernos-les-Bains

2022-03-12 – 2022-03-12

Andernos-les-Bains Gironde 3 3 EUR 7ème édition sur le Bassin,

Soirée Cabaret dédiée aux petits danseurs de l’association École de danse.

Vous pourrez venir déguster des produits du terroir, au rythme de passages chorégraphiques proposés par des élèves de l’association.

Réservation en ligne sur le site https://www.akadanse.fr 7ème édition sur le Bassin,

Soirée Cabaret dédiée aux petits danseurs de l’association École de danse.

Vous pourrez venir déguster des produits du terroir, au rythme de passages chorégraphiques proposés par des élèves de l’association.

Réservation en ligne sur le site https://www.akadanse.fr +33 6 13 03 77 37 7ème édition sur le Bassin,

Soirée Cabaret dédiée aux petits danseurs de l’association École de danse.

Vous pourrez venir déguster des produits du terroir, au rythme de passages chorégraphiques proposés par des élèves de l’association.

Réservation en ligne sur le site https://www.akadanse.fr Akadanse

Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Andernos-les-Bains Adresse Ville Andernos-les-Bains lieuville Andernos-les-Bains Departement Gironde

Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains/

Festi’danse Andernos-les-Bains 2022-03-12 was last modified: by Festi’danse Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains 12 mars 2022 Andernos-les-Bains Gironde

Andernos-les-Bains Gironde