Festiculture Chassieu Chassieu Catégories d’évènement: Chassieu

Rhône

Festiculture Chassieu, 13 mai 2022, Chassieu. Festiculture Eurexpo – Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu

2022-05-13 – 2022-05-15 Eurexpo – Parc des Expositions Avenue Louis Blériot

Chassieu Rhône Chassieu Festiculture, c’est une rencontre avec la culture turque. Partez à la découverte de toutes les facettes de la Turquie : art, culture, gastronomie, tourisme, commerce… info@festiculture.com +33 6 24 26 77 50 http://www.festiculture.com/ Eurexpo – Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Chassieu, Rhône Autres Lieu Chassieu Adresse Eurexpo - Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Ville Chassieu lieuville Eurexpo - Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu Departement Rhône

Chassieu Chassieu Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chassieu/

Festiculture Chassieu 2022-05-13 was last modified: by Festiculture Chassieu Chassieu 13 mai 2022 Chassieu rhône

Chassieu Rhône