FESTI'CUIVRES / BRASS BAND DE CHAMPAGNE Ligny-en-Barrois, 28 janvier 2022

Le Brass Band de Champagne a été créé en 2007 et est composé d’une trentaine de musiciens, pour la plupart diplômés du Conservatoire de Reims et/ou issus de sociétés musicales de la région. Une passion commune les réunit, faire découvrir au public la richesse et le potentiel de ce type de formation.

La formation « Brass Band » très populaire en Angleterre, est un ensemble de cuivres qui ne contient pas de trompettes mais des cornets et pas non plus de cors mais des saxhorns altos il se complète avec les trombones, euphoniums et tubas et bien sûr un pupitre de percussions.

