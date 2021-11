Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Festi’contes : Pas chassés sur la courbe du monde – Saiheskako urratsak munduaren kurban Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Festi’contes : Pas chassés sur la courbe du monde – Saiheskako urratsak munduaren kurban Ciboure, 6 novembre 2021, Ciboure. Festi’contes : Pas chassés sur la courbe du monde – Saiheskako urratsak munduaren kurban Salle Polyvalente Chemin des Barthes Ciboure

2021-11-06 15:30:00 – 2021-11-06 16:30:00 Salle Polyvalente Chemin des Barthes

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Pas chassés sur la courbe du monde” par Najoua Darwiche, conteuse

Datorren astean Najoua Darwiche kontaralia errezibitzea pozten gira !

Avec “Pas chassés sur la courbe du monde”, la conteuse offre des contes merveilleux et philosophiques, histoires drôles et cyniques : un voyage autour du monde à travers des personnages qui aiment, qui cherchent, qui trouvent… Pas chassés sur la courbe du monde” par Najoua Darwiche, conteuse

+33 5 59 26 28 99

Salle Polyvalente Chemin des Barthes Ciboure

