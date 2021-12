Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Loiret, Meung-sur-Loire Festicolor 2022 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire

Festicolor 2022 Meung-sur-Loire, 2 juin 2022, Meung-sur-Loire. Festicolor 2022 Meung-sur-Loire

2022-06-02 – 2022-06-04

Meung-sur-Loire Loiret Meung-sur-Loire Découvrez la programmation de Festicolor 2022: Jeudi 2 juin 2022 – soirée gratuite

18h30 ouverture du parc

18h45 Chorale des écoles (Scène des 3 arbres) et École de musique

20h15 Fool System (Scène des 3 arbres)

23h30 fermeture du parc Vendredi 3 juin 2022

18h45 ouverture du parc

19h00 Ziako (Scène des 3 arbres)

20h00 Le Pied de la Pompe (Grande scène)

21h45 Têtes Raides (Grande scène)

23h00 Slim Paul Trio (Scène des 3 arbres)

02h00 fermeture du parc Samedi 4 juin 2022

18h15 ouverture du parc

18h30 Harmonie de Meung (Parc)

19h00 Eko Eko (Grande scène)

20h00 Camille Esteban (Scène des 3 arbres)

21h00 Gauvain Sers (Grande scène)

23h00 Tibz (Grande scène)

00h00 Simon Fougère (Scène des 3 arbres)

Meung-sur-Loire

Meung-sur-Loire