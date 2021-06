Coëtmieux Coëtmieux COETMIEUX, Côtes-d'Armor Festi’Coët Coëtmieux Coëtmieux Catégories d’évènement: COETMIEUX

Côtes-d'Armor

Festi’Coët Coëtmieux, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Coëtmieux. Festi’Coët 2021-07-10 14:30:00 – 2021-07-10 18:30:00

Coëtmieux Côtes d’Armor Coëtmieux A 14h30, atelier « Hôtel à insectes » et inauguration du jardin pédagogique initié par le Conseil Municipal Enfants et animé par l’association «Vert le Jardin». Une information sur la gestion de l’eau au jardin sera également proposée. Fanfare de cuivre déjantée Ooz Band en déambulation dans le bourg de Coëtmieux. Rendez-vous au parking de la salle municipale. Puis, prestation devant l’espace Carouët (place de la mairie). De 17h à 18h30.

Gratuit, accès libre mairie.coetmieux@wanadoo.fr +33 2 96 34 62 20 A 14h30, atelier « Hôtel à insectes » et inauguration du jardin pédagogique initié par le Conseil Municipal Enfants et animé par l’association «Vert le Jardin». Une information sur la gestion de l’eau au jardin sera également proposée. Fanfare de cuivre déjantée Ooz Band en déambulation dans le bourg de Coëtmieux. Rendez-vous au parking de la salle municipale. Puis, prestation devant l’espace Carouët (place de la mairie). De 17h à 18h30.

Gratuit, accès libre dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: COETMIEUX, Côtes-d'Armor Étiquettes évènement : Autres Lieu Coëtmieux Adresse Ville Coëtmieux lieuville 48.4913#-2.60111