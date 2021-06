Festi’coccinelle à Saint Florentin Auxon, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Auxon.

Festi’coccinelle à Saint Florentin 2021-07-08 – 2021-07-09

Auxon Aube Auxon

13 Eur Jeudi 8 et vendredi 9 juillet : SAINT FLORENTIN (89) – Festi’Coccinelle au Théâtre de Verdure Léo Ferré. Voici un aperçu du programme :

– GIMICK – [Planète Groove] :

Rappelez-vous le plaisir ressenti après un concert où l’on danse, on frappe dans les mains, on siffle, on persifle, on remue toutes les parties de son corps de la tête aux pieds, on entonne des refrains censés ou loufoques, et bien, cette somme de sentiments est la raison essentielle du pourquoi du spectacle « Planète Groove » du groupe Gimick.

– Compagnie Sollucet Omnibus FILIPOK – [Filipok, Les contes de l’Isba d’après Toltoï] :

Une renarde rusée qui s’installe sournoisement chez un loup un peu bêta, une sorcière qui se fait avoir par un garçon très dégourdi, une méchante marâtre et sa belle-fille qui rencontrent le « Gel au nez rouge » et découvrent un trésor… Autant de personnages hauts en couleur du folklore salve qui nous font rêver. Retrouvez toute la magie slave dans ce très beau spectacle russe : Théâtre, chansons russes, accordéon et balalaïka, marionnettes et décor de roulotte russe.

– DDM2.0 – [Drôles de mecs] :

Ils reviennent plus drôles et plus mecs que jamais ! Le trio hip-hop virtuose, fort du succès de son premier spectacle, remet le couvert dans un show encore plus fou, déjanté, urbain et moderne. Ces 3 Robins des bois gesticulent en rythme et en danse pour mieux interpréter et parodier à leur sauce, le monde de la société qui les entourent.

– Les Transformateurs Acoustiques – [Récupertou] :

Ils sont cinq, et bien décidés à transformer n’importe quel morceau qui les botte, quitte à rendre leur répertoire éclectique au possible et emporter villes et campagnes dans un tourbillon de musiques, des Caraïbes au Funk, en passant par la Valse et la Rumba Congolaise. Leurs instruments de bric et de broc ne craignent aucune mélodie ou ligne de basse, ne tremblent pas devant les rythmes et riffs de guitare les plus syncopés. Ils sont même prêts à chanter s’il le faut.

Tarifs :

Jeudi : 13 €/enfant – 5 €/ adulte. Vendredi : 13 €/enfant – 5 €/ adulte. Pass saison 2021 (2 jours à Aix-en-Othe + 2 jorus Festi’coccinelle + concert Saint Florentin + Festival Itinérant) : 100 €

Contact : +33 (0)3 25 42 70 63 (administration) – +33 (0)3 25 42 70 60 (billetterie) – administration@festivalenothe.org – www.festivalenothe.net

administration@festivalenothe.org https://www.festivalenothe.net/

dernière mise à jour : 2021-06-26 par