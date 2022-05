FESTICITE#16 – FESTIVAL TÊTE A TECH 2 Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

FESTICITE#16 – FESTIVAL TÊTE A TECH 2 Cité des sciences et de l’Industrie, 14 mai 2022, Paris. FESTICITE#16 – FESTIVAL TÊTE A TECH 2

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Cité des sciences et de l’Industrie

Deuxième édition du festival Tête à Tech sur la thématique de la technologie au quotidien. L’ambition de ce festival ludique et immersif est de faire découvrir, à chacun et chacune, des objets remarquables, de tester les dernières innovations autour des technologies immersives et d’essayer des nouveautés dans le domaine de la mobilité en milieu urbain. Tout au long du week-end des professionnels du secteur de la mobilité et des nouvelles technologies se retrouvent pour partager avec le public des projets, des innovations et leur vision de l’avenir au travers de rencontres, ateliers, démonstrations et performances artistiques.

billet d’entrée aux expositions

Evénement ludique, immersif, interactif sur la technologie au quotidien. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

FESTICITE#16 – FESTIVAL TÊTE A TECH 2 Cité des sciences et de l’Industrie 2022-05-14 was last modified: by FESTICITE#16 – FESTIVAL TÊTE A TECH 2 Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 14 mai 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris