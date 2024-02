Festiciné Le festival de cinéma des luttes sociales et écologiques La Base Marseille Marseille 4e Arrondissement, jeudi 29 février 2024.

Des projections engagées de films autour des luttes sociales et écologiques.

Viens assister au premier festival de cinéma de La Base Marseille, dédié aux luttes sociales et écologiques !



Les films sont projetés gratuitement mais on t’invite à soutenir notre association en faisant un don/en venant consommer à notre buvette associative*.



Des courts-métrages seront également proposés avant chaque projection de long-métrage .



Ça permettrait à une deuxième édition de voir le jour.



*adhésion obligatoire pour consommer à la buvette, à prix libre et conscient



Jeudi 29 février 20h20 Projection « Empathie »



Vendredi 1er mars 20h20 Projection « Welcom to Sodom »



Samedi 2 mars 15h15 Projection « De l’eau jaillit le feu »



Samedi 2 mars 19h Projection « La rivière »



Dimanche 2 mars 15h15 Projection « Debout les femmes ! »



Dimanche 2 mars 19h Projection « Woman at war »



Dimanche 3 mars 12h30 Repas végétarien par le Collectif Cuisine



Repas végétarien sous forme de buffet avec entrée, plat et dessert 0 0 EUR.

Début : 2024-02-29

fin : 2024-03-03

La Base Marseille 3 rue Pierre Roche

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

