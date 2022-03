Festichoc – le festival du chocolat Autre lieu, 2 avril 2022, Genève.

Festichoc – le festival du chocolat

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Autre lieu

“9 personnes sur 10 aiment le chocolat; la dixième ment…” (de John G. Tullius), c’est la phrase qui résume le mieux notre attirance pour le chocolat. Plus grand festival de Suisse dédié au chocolat, le Festichoc est une manifestation organisée par la Ville de Versoix, à caractère familial et convivial dont l’entrée est gratuite et qui rassemble plus de 25 artisans chocolatiers venus de toute la Suisse. Dégustations, ventes, exposition de sculptures en chocolat, animations et stands de restauration vous permettront de passer un moment délicieux… & chocolaté !

Gratuit

16ème édition de ce festival gratuit sur le thème du chocolat artisanal et de ses métiers qui aura lieu à Versoix les 2-3 avril 2022.

