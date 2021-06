FESTICHAUMES Chaumes-en-Retz, 12 juin 2021-12 juin 2021, Chaumes-en-Retz. FESTICHAUMES 2021-06-12 – 2021-06-12

La journée du 12 juin sera aussi l'occasion pour les calmétiens de venir flaner et découvrir plusieurs producteurs réunis autour d'un marché local. Tout au long de la journée, les producteurs vous proposeront des produits de qualité qui raviront les amateurs de produits biologiques ou encore de créations artisanales. Pour les plus gourmands, des food-trucks seront installées sur le festival afin de permettre aux visiteurs de se restaurer ! La première édition du FestiChaumes 2021 aura lieu le 12 juin prochain ! Cet évènement culturel regroupera différentes associations calmétiennes, producteurs locaux et artistes afin de proposer à tous une journée estivale placée sous le signe de la fête.

