Stade de Buzancy Buzancy Ardennes 23 23 EUR Buzancy Pour sa nouvelle édition, le festival Festi’Buz vous a préparé une belle programmation avec 9 concerts à vivre !Vendredi 17 Juin 2022 : Marcel et son Orchestre, MONTY PICON, Super Hérisson et JO HAS A GUNSamedi 18 juin 2022 : Babylon Circus, The Rumjacks, Les 3 Fromages, Le Grôs Tour et Mud RocketOù acheter vos billets ? Proxi de Buzancy, ou directement en ligne sur billetweb. +33 6 72 18 03 33 https://www.billetweb.fr/festibuz-2022?fbclid=IwAR1ofKac3TJU4rKIdMpnHcqQBHuaIZgOVXdJXtAU85M_D04RCbbx8abWJYk Stade de Buzancy Buzancy

