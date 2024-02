Festi’bois une réouverture créative et festive Wintzenheim, samedi 6 avril 2024.

Célébrez l’excellence des savoir-faire et la créativité des artisans du bois et profitez de spectacles de musique, danse et jonglerie médiévales.

En ce week-end de réouverture autour des métiers du bois et de ses transformations, venez à la rencontre de nombreux artisans.

Vous retrouverez des tourneur, tonnelier, vannier, sculpteur, forgeron-coutelier-taillandier, marqueteur etc., et bien d’autres prodiges prêts à vous partager leur savoir-faire unique.

Au programme de ce week-end démonstrations, ateliers participatifs, œuvre collaborative etc.

Au cours de visites thématiques (organisées régulièrement pendant la journée) qui vous mèneront des remparts surplombant la forêt environnante, à la présentation des divers métiers présents, jusqu’à l’exposition dédiée aux objets archéologiques retrouvés lors de fouilles, découvrez le processus de transformation de la matière première à l’objet en bois du quotidien.

Découvrez une exposition de copies d’instruments de musique anciens fabriqués en tout ou partie en bois, tels que la cornemuse, la vielle à roue, l’orgue portatif, le luth ou le nyckelharpa. Profitez de commentaires sur l’organologie médiévale accompagnés de moments musicaux.

Amusez-vous avec des jeux surdimensionnés en bois inspirés du Moyen Âge billard hollandais, jeu de la grenouille, passe-trappe e jeux de stratégie. Venez tester votre adresse ou votre chance !

Enfin, ces journées seront ponctuées de temps forts festifs mêlant musique, danse et spectacle de jonglerie.

Tarif animation EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Route des Cinq Châteaux

Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est info@chateau-hohlandsbourg.com

