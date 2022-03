FESTIBIERES Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert Catégories d’évènement: Giffaumont-Champaubert

Marne

FESTIBIERES Giffaumont-Champaubert, 16 avril 2022, Giffaumont-Champaubert. FESTIBIERES Port de Giffaumont Gymnase de la Ligue de l’Enseignement Giffaumont-Champaubert

2022-04-16 – 2022-04-16 Port de Giffaumont Gymnase de la Ligue de l’Enseignement

Giffaumont-Champaubert Marne Giffaumont-Champaubert Plus de 20 artisans du Grand Est présents. Au programme: Dégustations, produits locaux, animation musicale,… Restauration sur place. Plus de 20 artisans du Grand Est présents. Au programme: Dégustations, produits locaux, animation musicale,… Restauration sur place. +33 3 25 55 99 19 Plus de 20 artisans du Grand Est présents. Au programme: Dégustations, produits locaux, animation musicale,… Restauration sur place. Port de Giffaumont Gymnase de la Ligue de l’Enseignement Giffaumont-Champaubert

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Giffaumont-Champaubert, Marne Autres Lieu Giffaumont-Champaubert Adresse Port de Giffaumont Gymnase de la Ligue de l'Enseignement Ville Giffaumont-Champaubert lieuville Port de Giffaumont Gymnase de la Ligue de l'Enseignement Giffaumont-Champaubert Departement Marne

Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/giffaumont-champaubert/

FESTIBIERES Giffaumont-Champaubert 2022-04-16 was last modified: by FESTIBIERES Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert 16 avril 2022 Giffaumont-Champaubert Marne

Giffaumont-Champaubert Marne