Festi’bières Captieux, 15 octobre 2022, Captieux.

Festi’bières

1 EUR Le Festi’bières revient pour une seconde édition !

7 brasseries seront présentes : Brasserie Distillerie du Cabestan, Ici on brasse, KM5, Melt, MicoBrasserie, Quitouille et Y’a une sorcière dans ma bière.

Mais pas seulement ! Vin, jus de pomme, biscuits, chèvre chaud ou charcuterie pour grignoter, colombo de porc ou choucroute (Oktoberfest oblige) pour se restaurer, artisanat (huiles essentielles, décoration d’intérieur, cuir…) pour préparer les cadeaux de Noël, chanson (Duo Emyo et à Camille) pour danser et même de quoi occuper les enfants.

Une règle : du local et de la qualité. C’est le secret pour une journée réussie, entre ami·e·s comme en famille.

+33 5 56 65 60 31

