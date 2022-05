Festi’bières Captieux Captieux Catégories d’évènement: Captieux

Gironde

Festi’bières Captieux, 8 mai 2022, Captieux. Festi’bières Lieu Dit Marahans Ferme des Filles Captieux

2022-05-08 – 2022-05-08 Lieu Dit Marahans Ferme des Filles

Captieux Gironde Captieux EUR 2 La Ferme des Filles de Captieux vous propose de participer au premier Festi’bières. 6 brasseries seront présentes : Moustous, Le Mascaret, La Quitouille, Brasserie Gibbon, Brasserie du Cabestan, Y’à une sorcière dans ma bière.

Biscuits & gourmandises, miel Hydromel.

Profitez égalment d’une petite restauration sur place avec le Resto des nanas, Carraz (Brushettas et plats cuisinés), Nostre tourtière (pizzas, etc). La Ferme des Filles de Captieux vous propose de participer au premier Festi’bières. 6 brasseries seront présentes : Moustous, Le Mascaret, La Quitouille, Brasserie Gibbon, Brasserie du Cabestan, Y’à une sorcière dans ma bière.

Biscuits & gourmandises, miel Hydromel.

Profitez égalment d’une petite restauration sur place avec le Resto des nanas, Carraz (Brushettas et plats cuisinés), Nostre tourtière (pizzas, etc). La Ferme des Filles de Captieux vous propose de participer au premier Festi’bières. 6 brasseries seront présentes : Moustous, Le Mascaret, La Quitouille, Brasserie Gibbon, Brasserie du Cabestan, Y’à une sorcière dans ma bière.

Biscuits & gourmandises, miel Hydromel.

Profitez égalment d’une petite restauration sur place avec le Resto des nanas, Carraz (Brushettas et plats cuisinés), Nostre tourtière (pizzas, etc). Ferme des filles

Lieu Dit Marahans Ferme des Filles Captieux

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Captieux, Gironde Autres Lieu Captieux Adresse Lieu Dit Marahans Ferme des Filles Ville Captieux lieuville Lieu Dit Marahans Ferme des Filles Captieux Departement Gironde

Captieux Captieux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/captieux/

Festi’bières Captieux 2022-05-08 was last modified: by Festi’bières Captieux Captieux 8 mai 2022 Captieux Gironde

Captieux Gironde