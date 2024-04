Festi’Barbecues Terrain Pasteur Malemort, vendredi 2 août 2024.

Festi’Barbecues Terrain Pasteur Malemort Corrèze

Retrouvez le village commerçants et cabanes de produits locaux, foods trucks de cuisines variées et buvette. Barbecues, tables et bancs seront à votre disposition.

Dès 19h au terrain Pasteur.

Entrée gratuite .

Début : 2024-08-02 19:00:00

fin : 2024-08-02

Terrain Pasteur Plaine des Jeux des Bouriottes

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festi’Barbecues Malemort a été mis à jour le 2024-04-05 par Brive Tourisme