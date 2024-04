Festi’Barbecues Terrain Pasteur Malemort, vendredi 12 juillet 2024.

Festi’Barbecues Terrain Pasteur Malemort Corrèze

Retrouvez le village commerçants et cabanes de produits locaux, foods trucks de cuisines variées et buvette. Barbecues, tables et bancs seront à votre disposition.

A partir de 19h au terrain Pasteur.

Entrée gratuite .

Début : 2024-07-12 19:00:00

fin : 2024-07-12

Terrain Pasteur Plaine des Jeux des Bouriottes

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festi’Barbecues Malemort a été mis à jour le 2024-04-05 par Brive Tourisme