Festi’Baltz Baltzenheim, samedi 24 août 2024.

Festi’Baltz Baltzenheim Haut-Rhin

A vos baskets pour le Ultra Festi’Baltz, une course et une marche solidaires !

Le principe: une course à pied de 48h menée par des ultra-coureurs au grand cœur, sur un parcours de 800m dans les rues du village de Baltzenheim.

Pour les plus jeunes, une course des enfants aura lieu dimanche matin à 10h… avec une petite récompense à la fin!

Tout le monde peut venir courir ou marcher, quels que soient le niveau, l’âge, l’heure et la distance. Venez passer un moment sportif et convivial avec les coureurs du 48h!

Animations tout au long du week-end: initiations gratuites (zumba, hapkido, mei hua zhuang, techniques de foot), un spectacle de magicien et de grands jeux en bois dans la cour de l’école. Restauration et buvette tout le long du week-end avec des variantes végétariennes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24

fin : 2024-08-25

Baltzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est mairie@baltzenheim.fr

L’événement Festi’Baltz Baltzenheim a été mis à jour le 2024-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach