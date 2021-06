Saint-Androny Saint-Androny Gironde, Saint-Androny Festibalades au Château Haut Bourcier Saint-Androny Saint-Androny Catégories d’évènement: Gironde

Festibalades au Château Haut Bourcier Saint-Androny, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Saint-Androny. Festibalades au Château Haut Bourcier 2021-07-29 – 2021-07-29

Partagez un moment convivial et chaleureux au château Haut Bourcier autour d'une festibalade ! Rendez vous à 18h pour une visite du vignoble. Puis découverte des vins par une dégustation/apéritif. Vous pourrez ensuite partager un repas champêtre élaboré par le chef Yann Douet. Le tout dans une ambiance festive avec animation musicale ! Sur réservation, places limitées.

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Androny Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Androny Adresse Ville Saint-Androny lieuville 45.17993#-0.64791