festibal salle des fêtes Paul Rouziès 12200 la bastide L’Evêque,La Bastide-l’Évêque (12)

festibal salle des fêtes Paul Rouziès 12200 la bastide L’Evêque,La Bastide-l’Évêque (12), 12 février 2022, . festibal

salle des fêtes Paul Rouziès 12200 la bastide L’Evêque, La Bastide-l’Évêque (12), le samedi 12 février à 21:00

**Samedi 12 février 2022,** salle des fêtes La bastide l’Evêque 14h: stage de chant avec *Isabelle Bourguétou (chants polyphoniques bearnais)* *21h: festibal avec 3 groupes exclusivement féminins* ***Abelhas** trio Toulousain trans-acoustique cornemuse, vielle à roue et nickelharpa)* ***Maralha** trio de violons et voix, répertoire du Limousin* ***La Soubirane*** (Lot) trio chants traditionnels d’ici et d’ailleurs plus d’info sur *source : événement [festibal](https://agendatrad.org/e/35184) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€

organisé par Institut d’Estudis Occitans del Vilafrancat salle des fêtes Paul Rouziès 12200 la bastide L’Evêque,La Bastide-l’Évêque (12) salle des fêtes Paul Rouziès 12200 la bastide L’Evêque, 12200 La Bastide-l’Évêque, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T21:00:00 2022-02-12T01:00:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes Paul Rouziès 12200 la bastide L'Evêque,La Bastide-l'Évêque (12) Adresse salle des fêtes Paul Rouziès 12200 la bastide L'Evêque, 12200 La Bastide-l'Évêque, France lieuville salle des fêtes Paul Rouziès 12200 la bastide L'Evêque,La Bastide-l'Évêque (12)

salle des fêtes Paul Rouziès 12200 la bastide L'Evêque,La Bastide-l'Évêque (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//