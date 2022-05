FESTI’BAHUTS #5, 8 juin 2022, .

FESTI’BAHUTS #5

2022-06-08 – 2022-06-08

Après 2 années d’absence pour les raisons que l’on connaît tous, voici la 5e édition du tremplin musical départemental musiques actuelles dédié aux lycéens ornais.

Au cours de cette journée du 18 mai, nous découvrirons sur scène les groupes sélectionnés pour la finale du tremplin Festi’Bahuts. Un jury de professionnels sera réuni pour choisir le lauréat de cette édition.

Parallèlement, sur l’esplanade extérieure de La Luciole, aura lieu un forum associatif, ainsi que des ateliers, des expositions, des animations, des rencontres et d’autres découvertes encore.

FESTI’BAHUTS, c’est un événement organisé par des lycéens, devenu en 5 ans un rendez-vous incontournable pour tous les collégiens, lycéens, étudiants et apprentis de notre territoire. Construit pour la 1ère fois cette année en partenariat avec l’option musique du Lycée Marguerite de Navarre, nous vous espérons nombreux à venir partager à nos côtés un après-midi convivial et plein de surprises !

