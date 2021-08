Chauny Chauny Aisne, Chauny Festi’Aventure Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Chauny

Festi’Aventure Chauny, 19 août 2021, Chauny. Festi’Aventure 2021-08-19 – 2021-08-19

Chauny Aisne Chauny Festi’Aventure, le retour ! Accrobranche, tyrolienne, mur d’escalade, saut de 4 m, VTT, tir à l’arc, poney … tout est prêt pour accueillir les 6 -13 ans dans la joie et la bonne humeur.

Attention : Pour cette nouvelle édition, les créneaux de Festi’Aventure sont étendus jusqu’au samedi inclus.

Le pass sanitaire est obligatoire pour les accompagnants majeurs. Baskets obligatoires.

dernière mise à jour : 2021-08-05

