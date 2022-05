FESTI’45 Festival des arts de l’oralité Espace culturel Marico, 14 mai 2022, Fleury-les-Aubrais.

FESTI’45 Festival des arts de l’oralité

du samedi 14 mai au samedi 21 mai à Espace culturel Marico

**Le Festi’45 : Des rendez-vous contes pour tous, du 14 au 21 mai 2022 !** L’Association Espace Culturel Marico organise depuis 2012 son festival FESTI’45 qui propose des spectacles de contes, épopées, légendes et récits sur le département du Loiret. La 11e édition se déroulera du **14 au 22 mai 2022** au sein de 4 communes (Orléans, Fleury-les-Aubrais, le Malesherbois, Artenay) avec, au programme, les artistes Rahila Hassane, Michèle Nguyen et Halima Hamdane. Le festival promet beaucoup de surprises, dont une création originale mise en scène par Abdon Fortuné Koumbha et produit par l’association mêlant contes, calligraphie, musique et danse avec les artistes Halima Hamdane, Mohamed Salih, Naji Ahmed Saeïd et Camélia Montaserre, deux représentations scolaires au Centre Culturel la Passerelle, une rencontre-spectacle entre public et conteurs…

Pendant 8 jours contes, récits, histoires et épopées fleurissent sur le département du Loiret !

Espace culturel Marico 42 Rue du 11 Novembre, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T15:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T16:00:00;2022-05-19T09:30:00 2022-05-19T10:30:00;2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T21:00:00;2022-05-20T09:30:00 2022-05-20T10:30:00;2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T21:30:00;2022-05-21T16:30:00 2022-05-21T17:30:00;2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T21:00:00