Festi Zach en rires Saint-Zacharie, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Zacharie.

Festi Zach en rires 2021-07-31 21:00:00 – 2021-07-31 Jardins de l’École Paul Cézanne 10- 12 Boulevard Bernard Palissy

Saint-Zacharie Var

Rire aux éclats et bonne humeur garantis lors du Festi Zach en rires!



Le festival commencera avec le spectacle de Zize. La « quasi » miss France originaire du sud et complètement déjantée Zize vous promet des fous rires à n’en plus finir. Continuez l’entrainement des zygomatiques et profitez ensuite de la comédie « l’Arapède » : deux personnages que tout oppose vous offrent un duo explosif et désopilant. Le festival se poursuivra avec « l’Aide à Dom’ ». Comédie grinçante sauce radio rétro. Partagez l’univers et la vision nostalgique et si particulière d’Agnès, aide à domicile. Quatrième soirée de rire avec « Gigi » qui vous offre son one woman show tiré par les cheveux, un spectacle qui promet de vous décoiffer ! Enfin, nous vous aurons prévenu « Fallait pas les invitez » ! Cette comédie de la compagnie « Au revoir et merci » qui clôturera le bal vous surprendra à coup sûr avec ses nombreux rebondissement.

Venez rire en famille à Saint Zacharie et profitez de 5 spectacles humoristiques en plein air qui vont vous en mettre plein la vue et le sourire aux lèvres !

dernière mise à jour : 2021-07-08 par