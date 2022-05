FESTI’ VAL DE LIVENNE Val-de-Livenne, 3 juin 2022, Val-de-Livenne.

FESTI’ VAL DE LIVENNE Val-de-Livenne

2022-06-03 – 2022-06-05

Val-de-Livenne Gironde Val-de-Livenne

Fête foraine et inter associative… Fête locale avec diverses animations

Le 3 juin : soirée choucroute avec Spectacle Bavarois animé par l’ensemble orchestral de Marcillac

Le 4 juin : Marché nocturne, soirée dansante et feu d’artifice musical

Dimanche 5 juin : Thé dansant organisé par l’UAM, animé par Hélian VILLARD et son orchestre.

Sur place pendant les 3 jours : activités foraines, tombola, vente de gâteaux…

+33 5 57 32 88 60

Val-de-Livenne

