FESTI VAL DE L'ERDRE Saint-Mars-du-Désert

Saint-Mars-du-Désert

FESTI VAL DE L'ERDRE Place André Malraux Espace André Malraux Saint-Mars-du-Désert

2022-04-30

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique EUR 10 12 Gratuit pour les moins de 15ans Festival 100% rock et métal studio44@gmail.com

Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Saint-Mars-du-Désert

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique