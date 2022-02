Festi Rock et Pare-Chocs Plan d’eau du Chêne,Saint Julien de Concelles, 3 juillet 2022, Saint-Julien-de-Concelles.

2ème édition de Festi Rock et Pare-Chocs —————————————- [**Boc’asso**](https://www.facebook.com/bocasso44) et [**St Yo on the rock**](https://www.facebook.com/St-Yo-On-The-Rock-495656144244843/), en partenariat avec la **ville de Saint-Julien-de-Concelles**, proposent la seconde édition de leur festival, autour d’un plateau artistique avec des artistes généreux et sincères, d’un vide-grenier et d’une ambiance mécanique et vintage backstage. Des artistes généreux, entre pop, rock et celtique, c’est le cas avec [**Epsylon**](https://epsylonlegroupe.com/), le groupe vendéen que l’on ne présente plus, qui sera en tournée nationale et fait une pause à Saint-Julien. Le groupe y défendra son nouvel album Six et mettra le feu au plan d’eau. Du côté des [**groupes amateurs locaux de Boc’asso**](https://bocasso.wixsite.com/music/groupes) qui assureront la première partie, c’est une motivation de jouer sans pareil. Restauration et bar sur place, la journée champêtre et festive idéale en ce début d’été. Entrée libre.

