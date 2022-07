Festi-Rallye touristique Marquéglise Marquéglise Catégories d’évènement: Marquéglise

Festi-Rallye touristique Marquéglise, 10 juillet 2022, Marquéglise. Festi-Rallye touristique

Rue de Vandelicourt Marquéglise Oise

2022-07-10 09:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 Marquéglise

L'Association Festi Vignemont organise son 1er rallye touristique voiture et moto (80 km environ) sur le territoire du Pays des Sources. Participez à un rallye touristique au volant de votre propre véhicule. Consultez votre feuille de route et identifiez les ponts-étapes de votre itinéraire du jour (4 étapes le matin et 4 l'après-midi). Halte le midi, pique-nique à prévoir, buvette sur place. Le départ se fera à 9h00 à l'air de plein air, route de Vandélicourt à Marquéglise. Parcours sous forme d'énigmes et découvertes des particularités locales des beaux villages traversés. +33 6 03 52 16 92

