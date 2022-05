Festi Plaine Lons, 11 juin 2022, Lons.

Festi Plaine Rond-Point des Sports Plaine des sports Lons

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 00:00:00 Rond-Point des Sports Plaine des sports

Lons Pyrénées-Atlantiques

EUR 5 9 Manifestation sportive ouverte à tous à partir de 12 ans, en équipe, et 15 ans, en individuel, organisée par l’Office Municipal des Sports (200 m natation, 6 km VTT et 1,5 km course à pied). Les sportifs sont invités à se déguiser pour plus de convivialité

13h30 – 18h : Après-midi éco-sportive: Nombreuses animations, démonstrations et défis sportifs (balades à poney, basket, skate, trottinette, sandball, beach volley, cheerleading, mini-golf, hip hop, tir au laser, rugby, yoga…) + jeux et activités écoresponsables proposés par les ateliers périscolaires de Lons + Lons Quest (course d’orientation et d’obstacles) proposé par le Conseil Municipal des enfants.

21h30 : Soirée festive Concert Génération Hallyday

+33 5 59 40 32 32

ville de lons

Rond-Point des Sports Plaine des sports Lons

