2023-04-10 17:00:00 – 2023-04-10 18:20:00

Rue Pocalette Eglise Saint Vincent

Ciboure

Pyrénées-Atlantiques Ciboure 18 EUR Son récital parcourt 3 siècles de musique et mettra en valeur toutes les qualités de l’orgue de Ciboure. Il nous fera découvrir Johann Ulrich Steigleder, compositeur allemand que la peste emporta en 1635, avant qu’il ait connu la gloire. Christoph BOSSERT fera ainsi ressentir les racines de la musique du grand Johann Sebastian Bach. Puis les œuvres de Mendelssohn témoigneront de l’empreinte laissée par le plus grand des musiciens allemands sur le romantisme naissant.

Un concert rare, à ne pas manquer ! Au programme : Steigleder, Bach, Mendelssohn

Rue Pocalette Eglise Saint Vincent Ciboure

