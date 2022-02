Festi orgues 2022 : Benjamin STEENS et Jean-François MADEUF Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques EUR 18 18 Instrument des Rois/Roi des instruments, avec Benjamin STEENS et Jean-François MADEUF .

Pour la première fois l’orgue de Ciboure entre dans le cycle FestiOrgues, grâce à l’intérêt manifesté par la ville. Pour le mettre en valeur, nous avons choisi deux grands musiciens français, formant un duo soudé par l’expérience et l’enthousiasme : Benjamin Steens et Jean-François Madeuf. Instrument des Rois/Roi des instruments, avec Benjamin STEENS et Jean-François MADEUF .

