Bruère-Allichamps Cher Bruère-Allichamps Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir les différents animations proposées à l’Abbaye de Noirlac ces 28 et 29 mai. Pour profiter pleinement de votre journée, n’hésitez pas à faire suivre votre pique-nique ou laissez-vous tenter sur place par des douceurs sucrées (crêpes, gaufres, barbes à papa…). +33 2 48 62 01 01 https://www.departement18.fr/FESTI-NOIRLAC Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir les différents animations proposées à l’Abbaye de Noirlac ces 28 et 29 mai. Pour profiter pleinement de votre journée, n’hésitez pas à faire suivre votre pique-nique ou laissez-vous tenter sur place par des douceurs sucrées (crêpes, gaufres, barbes à papa…). Département du Cher

