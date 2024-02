Festi’ Nature aux Plateaux Limousins ! Royère-de-Vassivière, samedi 25 mai 2024.

Festi’ Nature aux Plateaux Limousins ! Royère-de-Vassivière Creuse

Nous souhaiterions élaborer cette nouvelle édition avec vous, au gré de vos idées et envies sur le thème Femmes et Agriculture

ou autres choses en lien avec le printemps. L’occasion de se rencontrer ou se retrouver autour de ce qui vous/nous anime le plus !

Pour cela, nous vous invitons à venir partager toutes les questions,

problématiques, références (livres, podcasts, conférences, etc.), questions, propositions et toute autre chose que cela vous évoque autour d’un café ou d’une tisane. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

le Villard

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@plateaux-limousins.org

