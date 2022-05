Festi’ Music La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche Catégories d’évènement: La Ferté-en-Ouche

Orne

Festi’ Music La Ferté-en-Ouche, 17 juin 2022, La Ferté-en-Ouche. Festi’ Music La Ferté-en-Ouche

2022-06-17 – 2022-06-17

La Ferté-en-Ouche Orne La Ferté Fresnel

Vendredi 17 juin à 19h00

Buvette et restauration sur place

Entrée gratuite

Captain Kid, Sounds of Anarchy, JC Pagnucco & Laurent Choubrac, Kecy O’Clagan La Ferté Fresnel

AVF@hotmail.fr

