Place Jean Jaurès Lens 62300 Lens Le rendez vous est donné pour cette 5 ème édition du festi rétro.

Au programme expositions de véhicules anciens, concerts, stands vintages, pin-ups, mais aussi des animations nombreuses. pierrecallaux@hotmail.fr

Place Jean Jaurès Lens

