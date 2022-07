FESTI LA VIDA Raon-aux-Bois Raon-aux-Bois Catégories d’évènement: Raon-aux-Bois

FESTI LA VIDA

2022-09-24 – 2022-09-25

Raon-aux-Bois Vosges

2022-09-24 – 2022-09-25 Raon-aux-Bois

Vosges Raon-aux-Bois Eco festival gratuit sur 2 jours avec chaque année un thème différent.

Comme l’année passée nous avons proposé au public des ateliers de découverte pour les enfants et des spectacles vivants (théâtre, musique et clown) tout au long de la journée.

Notre objectif est de valoriser les acteurs du territoire, en leur offrant un lieu d'exposition et d'expression. On pouvait trouver des producteurs bios, des artisans d'art, des associations humanitaires et/ou engagées dans des démarches de préservation et d'éducation à l'environnement…

