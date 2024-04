Festi Jeunesse Stade Peyrat-de-Bellac, dimanche 21 avril 2024.

Festi Jeunesse Stade Peyrat-de-Bellac Haute-Vienne

Au programme de cette journée dédiée aux enfants, jeunes et familles activités manuelles, jeux, maquillage, tir à l’arc, escape game, roller, boomerang, grimpe d’arbres, etc et présence de nombreuses associations du territoire. A 18h, un flash mob sera proposé. Et pour clôturer la journée, un DJ sera présent pour faire danser tout le monde ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 12:00:00

Stade Avenue du Stade

Peyrat-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festi Jeunesse Peyrat-de-Bellac a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Pays du Haut Limousin