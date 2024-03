Festi-Hobbies exposition de collections diverses Rue Lamarque Saint-Sever, samedi 28 septembre 2024.

Exposition de collections diverses panoplies d’outils, insectes, papillons, course landaise pantalons et baquillas, casques aviation, appareils photo, maquettes diverses, gemmeurs, modélisme, métiers d’un autre temps.

5ème édition du salon des collectionneurs Festi-Hobbies qui rassemble 45 passionnés qui vous invitent à une visite ludique en famille pour découvrir des collections extraordinaires panoplies d’outils, insectes, papillons course landaise pantalons et baquillas, casques aviation, appareils photo, maquettes diverses, gemmeurs, modélisme, métiers d’antan.

Pendant le salon dans la galerie des arts et dans le cadre du 80ème anniversaire de la libération, vous sera présentée une exposition sur « la résistance et la libération ».

Cette exposition sera également ouverte aux scolaires le vendredi 27 septembre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 10:00:00

fin : 2024-09-29 18:00:00

Rue Lamarque Cloître des Jacobins

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine claude.marchand40@orange.fr

