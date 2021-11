Fournols Salle des fêtes de Fournols Fournols, Puy-de-Dôme Festi Fournols Salle des fêtes de Fournols Fournols Catégories d’évènement: Fournols

Salle des fêtes de Fournols, le samedi 20 novembre à 19:30

Concerts Les 6 Barbus & Co (chanson française) + Dacutsa (jazz manouche). Soirée beaujolais nouveau. Restauration planche auvergnate. Buvette.

6 € et gratuit -16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T19:30:00 2021-11-20T23:30:00

