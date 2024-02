Festi+ Festival de musique Lycée Le likès/Novomax/place St Corentin Gouesnach, mercredi 20 mars 2024.

Le Festi+ est un festival ouvert à tous, organisé à l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21.

Le Festi+ est un événement festif et artistique construit à partir et avec nos différences. L’objectif est de rencontrer des personnes en situation de handicap et qu’à travers cette rencontre, chacun puisse mieux se comprendre, mieux s’accueillir. On vous offre à travers ces quatre jours des rencontres inattendues avec des artistes porteurs de handicaps et surtout plein de talents !

L’association “La ferme de Tobie”, qui est à l’initiative du festival, est un lieu d’accueil implanté en pays fouesnantais, de soutien, de réflexion et de ressourcement pour les personnes concernées par le handicap d’un enfant, avant ou après la naissance.

Le programme en mars 2024

Mercredi 20 mars spectacle de danse » de Françoise à Alice » au lycée Le Likès à Quimper à 20h30

Jeudi 21 mars 2 concerts au Novomax à Quimper « Les Unsdifférents » et « Poppy time », à 20h30

Vendredi 22 mars, Fest-Noz à Gouesnac’h (Salle Les Vire Court) A 20h30

Samedi 25 mars, après midi festif et familial à Quimper, Place Saint-Corentin de 12h à 18h. Au programme, comme les années passées, stands associatifs, crêpes et buvette, scène ouverte, mais surtout déambulation dans les rues de Quimper avec la batukada Kakofolie & Balles à fond. Les animations du samedi sont entièrement gratuites. .

Lycée Le likès/Novomax/place St Corentin Hent Réuniou

Gouesnach 29950 Finistère Bretagne lafermedetobie@gmail.com

