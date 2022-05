Festi familles Urrugne Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

Festi familles Urrugne, 11 mai 2022, Urrugne. Festi familles Ecole Maternelle du Bourg 115 chemin aguerremborda Urrugne

2022-05-11 15:30:00 – 2022-05-11 18:00:00 Ecole Maternelle du Bourg 115 chemin aguerremborda

Urrugne Pyrénées-Atlantiques Lecture de contes par l’association Libreplume

– de 15h30 à 16h15 pour les 3-6 ans( (en euskara)

