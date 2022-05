Festi familles, 15 mai 2022, .

Festi familles

2022-05-15 14:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

• Entre 14h et 16h :

L’Ufolep en collaboration avec Sur le Chemin d’Haize proposeront un jeu de piste

parents/enfants sur le thème du développement durable. Questionnaire en main, partez à la chasse aux balises, reconstituez le puzzle de la ville et réalisez des petits défis pour passer un moment ludique en famille.

• de 16h à 18h :

La Junior Asso vendra des gâteaux, des barbes à papa et proposera un atelier maquillage pour les enfants.

Le groupe de musique irlandaise Studio Sanso animera la fête. Une cible géante et des jeux en bois, seront en accès libre,

encadrés par un animateur.

Parents et enfants pourront laisser parler leur fibre artistique en réalisant une fresque commune en graff/peinture avec Updaters Association. Un espace sera aménagé pour les plus petits (sous la surveillance des parents), tapis, tunnels,

modules de motricité…

Sur inscription.

+33 5 59 85 94 26

mairie urrugne

