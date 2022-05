Festi Drôle 2022 Douchapt, 21 mai 2022, Douchapt.

Festi Drôle 2022 Village de Beauclair Beauclair Douchapt

2022-05-21 – 2022-05-21 Village de Beauclair Beauclair

Douchapt Dordogne

Festi Drole : Nombreuses animations et spectacles pour Petits et Grands. Espace petite enfance avec des ateliers. Restauration Food truck sur place le midi et repas le soir, sur réservation avant le 17 mai. Concert en soirée avec AMP2R Élèves du Conservatoire de musique Pop Rock

+33 5 53 92 50 60

©CCPR24

